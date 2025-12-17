У цей день наші предки займалися ворожінням на свою долю. Про Дні ангела й інші свята 17 грудня – пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті пророка Даниїла та святих Ананії, Азарії та Мисаїла

Приблизно за шість століть до Різдва Христового, коли вавилонський цар Навуходоносор підкорив Єрусалим, багато ізраїльтян опинилися у вигнанні. Серед них були четверо юнаків: Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл. Цар наказав виховати їх у розкоші та навчити халдейської мудрості, бажаючи зробити з них відданих підданих. Однак юнаки залишилися вірними своїй вірі, тому відмовили правителю, обравши скромне життя. За цю непохитність Господь згодом нагородив їх. Так, Даниїл отримав дар тлумачення сновидінь, а його друзі – глибоку мудрість. Через деякий час Даниїл зміг розтлумачити сон царя, тому здобув його прихильність і став правителем Вавилону. Що цікаво, одного разу святих кинули у розпалену піч. Проте сталося диво, і Ангел Господній зійшов до них та приборкав полум'я, тож вогонь не завдав їм жодної шкоди. Відомо, що святі прожили довге життя та померли у глибокій старості.

Хто святкує День ангела 17 грудня?

За новоюліанським календарем, 17 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій і Степан.

