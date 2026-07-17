У цей день наші предки просили у святих захисту від вогню. Про Дні ангела й інші свята 17 липня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святої великомучениці Марини

Марина народилася в родині язичників у місті Антіохії, що в Малій Азії. Після смерті матері батько віддав дівчинку на виховання годувальниці, яка таємно сповідувала християнство та прищепила їй любов до Бога. У 12 років Марина свідомо прийняла християнську віру, через що батько вирішив повністю зректися своєї доньки. Згодом красу дівчини помітив правитель Олімврій і запропонував їй одружитися. Коли він дізнався про релігійні переконання Марини, то спочатку спробував переконати її зректися віри, а після рішучої відмови наказав піддати жорстоким катуванням. Воїни били дівчину та намагалися втопити її у воді, але вона не зрадила свої погляди. Під час чергових тортур сталося диво: кайдани впали з її рук, а над головою засяяло дивовижне світло. Це явище настільки вразило очевидців, що багато присутніх миттєво увірували в Христа. Розлючений правитель наказав негайно стратити Марину разом з усіма новонаверненими вірянами.

Хто святкує День ангела 17 липня?

За новоюліанським календарем, 17 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Леонід, Вероніка, Маргарита й Марина.

Що ще відзначають?

Щороку 17 липня відзначають День татуювання. Це свято має статус національного у Сполучених Штатах Америки. Головна мета цього дня – вшанувати мистецтво тату та зруйнувати стереотипи, побудовані навколо нього.

Також сьогодні святкують День етнографа в Україні, Всесвітній день емодзі та Всесвітній день міжнародного правосуддя.