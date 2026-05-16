У цей день наші предки варили кашу, бо вірили, що це забезпечить гарний врожай зернових культур у році. Про Дні ангела й інші свята 16 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Феодора Освяченого

Феодор народився в Єгипті у заможній християнській родині. У 14 років він таємно залишив батьківський дім і пішов до монастиря, щоб присвятити життя служінню Богу. Згодом юнак став учнем святого Пахомія Великого, який прийняв його до своєї обителі. Завдяки духовному досвіду та глибокому знанню Святого Письма Феодор невдовзі почав виголошувати повчання для інших ченців. З часом Пахомій довірив йому керівництво монастирем. Феодор став першим священником у цій громаді, через що отримав ім'я Освячений. Також він мав дар чудотворення. Святий помер у 368 році в глибокій старості.

Хто святкує День ангела 16 травня?

За новоюліанським календарем, 16 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Олександр, Феодор та Георгій.

Що ще відзначають?

Щороку 16 травня відзначають: Міжнародний день хлопчиків, Всесвітній день скрипки, Міжнародний день мирного співіснування, Міжнародний день світла та Міжнародний день традиційних порід тварин.

Також сьогодні святкують: Всесвітній день спортивного орієнтування, День свободи культури, Всесвітній день віскі, День морської мавпи та День біографів.