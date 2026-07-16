У цей день наші предки збирали мак та готували з нього різноманітні страви. Про Дні ангела й інші свята 16 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого священномученика Атеногена та 10 його учнів

Святий Атеноген жив у III столітті та проповідував християнство. Разом із десятьма своїми учнями він молився в невеликому монастирі поблизу міста Севастії. Коли правитель Філомарх розпочав жорстокі гоніння та наказав усім принести жертви язичницьким богам, місцеві християни відмовилися виконувати цей наказ. Дізнавшись, що саме Атеноген активно поширює віру, правитель відправив воїнів схопити проповідника. Оскільки святого не було на місці, солдати заарештували його учнів. Невдовзі Атеноген прийшов до Севастії, щоб захистити своїх послідовників, але правитель наказав кинути його до в'язниці разом із ними. На суді чоловіки твердо визнали свою віру та відкинули вимогу поклонятися ідолам. Після жорстоких катувань правитель наказав стратити учнів, а проповідника піддав новим мукам. Перед смертю на місці страти Атеноген щиро молився за всіх, хто берегтиме пам'ять про нього, і почув у відповідь голос Господа. Після цього мученик спокійно схилив голову під меч.

Хто святкує День ангела 16 липня

За новоюліанським календарем, 16 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина та Юлія.

Що ще відзначають

Щороку 16 липня відзначають День ухвалення Декларації про суверенітет України. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1990 році, Верховна Рада ухвалила такий документ.

Також сьогодні святкують День бухгалтера й аудитора України. Головна мета цього професійного свята – поширити інформацію про особливості цієї професії та її значення для розвитку економіки держави.

Крім того, 16 липня вшановують Всесвітній день PR-фахівця, Всесвітній день змій та Міжнародний день драг-культури.