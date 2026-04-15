У цей день наші предки доглядали за вуликами. Про Дні ангела й інші свята 15 квітня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима

Святі Аристарх, Пуд і Трохим належать до числа апостолів від сімдесяти. Вони присвятили життя поширенню християнства в I столітті. Аристарх обіймав посаду єпископа в сирійському місті Апамея та був постійним супутником апостола Павла в його місіонерських подорожах. Римський сенатор Пуд, попри свій високий статус, також відкрито визнавав християнську віру. До того ж його дім слугував місцем зборів вірян і проведення літургій апостолом Петром, що згодом призвело до перетворення будівлі на Пастирську церкву. Третій сподвижник, уродженець Едеси Трохим, був учнем Павла та активно проповідував Євангеліє серед язичників. Спільна діяльність проповідників завершилася мученицькою смертю в Римі під час жорстоких гонінь на християн, організованих імператором Нероном. Навіть перед загрозою страти чоловіки відмовилися зректися своїх релігійних переконань.

Хто святкує День ангела 15 квітня?

За новоюліанським календарем, 15 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія та Василина.

