У цей день наші предки майстрували годівнички для птахів. Про Дні ангела й інші свята 15 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Павла Латрійського

Він народився у місті Єлен. Рано втративши батька, Павло виховувався у фригійському монастирі святого Стефана. Після смерті матері святий вирушив на гору Латр, де повністю присвятив себе духовному зростанню. Через деякий час Павло дав обітницю мовчання та усамітнився в гірській печері. Що цікаво, за глибоку віру Господь наділив святого даром чудотворення. Відомо, що Павло заснував лавру та відновив три зруйновані монастирі. Передбачивши власну смерть, він відійшов у вічність у 955 році.

Хто святкує День ангела 15 грудня?

За новоюліанським календарем, 10 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами:

Павло – має давньогрецьке походження та означає "маленький".

Що ще відзначають?