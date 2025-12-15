У цей день наші предки майстрували годівнички для птахів. Про Дні ангела й інші свята 15 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року
День пам'яті преподобного Павла Латрійського
Він народився у місті Єлен. Рано втративши батька, Павло виховувався у фригійському монастирі святого Стефана. Після смерті матері святий вирушив на гору Латр, де повністю присвятив себе духовному зростанню. Через деякий час Павло дав обітницю мовчання та усамітнився в гірській печері. Що цікаво, за глибоку віру Господь наділив святого даром чудотворення. Відомо, що Павло заснував лавру та відновив три зруйновані монастирі. Передбачивши власну смерть, він відійшов у вічність у 955 році.
Хто святкує День ангела 15 грудня?
За новоюліанським календарем, 10 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами:
- Павло – має давньогрецьке походження та означає "маленький".
- Степан – виникло у Стародавній Греції та трактується як "вінок".
Що ще відзначають?
- 15 грудня щороку відзначають День працівників суду України. Його встановив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 2000 році. Що цікаво, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме 15 грудня 1917 року в УНР створили Генеральний суд – вищий орган судової системи.
- Сьогодні також святкують День чаю, День створення Програми організації ООН з охорони навколишнього середовища та День кексів.