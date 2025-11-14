У цей день наші предки проводили час з родиною та продовжували підготовку до зими. Про заборони й інші свята 14 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

День пам'яті святого апостола Пилипа

Він народився у Віфсаїді, що в Галилеї. Пилип був одним з найбільш відданих учнів Ісуса Христа. Очікуючи приходу Спасителя, святий без вагань відгукнувся на Його заклик і негайно пішов за Ним. Апостол прославився своїми великими дивами та добрими справами, серед яких: повернення до життя трагічно загиблого немовляти та численні зцілення хворих. Однак його служіння Господу припало на часи правління імператора Доміціана, який був противником християнства. За проповідь Євангелія Пилип зазнав жорстоких мук, а згодом був розіп'ятий. До останнього подиху апостол не втрачав віри, звертаючи свої молитви до Ісуса і прохаючи про прощення.

Що не можна робити?

Не слід шити, вишивати та в'язати, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто пліткувати, лихословити та конфліктувати.

Що ще відзначають?