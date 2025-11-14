У цей день наші предки проводили час з родиною та продовжували підготовку до зими. Про заборони й інші свята 14 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.
День пам'яті святого апостола Пилипа
Він народився у Віфсаїді, що в Галилеї. Пилип був одним з найбільш відданих учнів Ісуса Христа. Очікуючи приходу Спасителя, святий без вагань відгукнувся на Його заклик і негайно пішов за Ним. Апостол прославився своїми великими дивами та добрими справами, серед яких: повернення до життя трагічно загиблого немовляти та численні зцілення хворих. Однак його служіння Господу припало на часи правління імператора Доміціана, який був противником християнства. За проповідь Євангелія Пилип зазнав жорстоких мук, а згодом був розіп'ятий. До останнього подиху апостол не втрачав віри, звертаючи свої молитви до Ісуса і прохаючи про прощення.
Що не можна робити?
- Не слід шити, вишивати та в'язати, бо тоді скоротите собі тривалість життя.
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто пліткувати, лихословити та конфліктувати.
Що ще відзначають?
- 14 листопада щороку відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Що цікаво, його вперше відсвяткували у 1991 році за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної діабетичної федерації. Головна мета цього свята – підвищити обізнаність суспільства про цукровий діабет та його ускладнення, зазначає World Diabetes Day.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день логопеда та День операційної медичної сестри.