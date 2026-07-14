У цей день наші предки ходили до лісу, щоб зібрати ягоди. Про Дні ангела й інші свята 14 липня – розповідає Дніпровська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті отців шести Вселенських Соборів

Церковні Собори збиралися у моменти, коли віряни та духовенство стикалися з серйозними кризами чи суперечками, які неможливо було вирішити поодинці. Такі великі з'їзди відвідували єпископи та авторитетні представники з усього християнського світу. Усі ухвалені рішення вони ретельно фіксували у Книзі Канонів, і згодом ці правила ставали офіційним та обов'язковим вченням Церкви. Історія таких зібрань почалася ще у 51 році з Апостольського Собору, який і заклав традицію для майбутніх всесвітніх з'їздів. Загалом Православна Церква визнає сім Вселенських Соборів, але окремо вшановує пам'ять святих отців перших шести із них.

До цього переліку входять:

Перший Нікейський Собор (325 рік);

(325 рік); Перший Константинопольський Собор (381 рік);

(381 рік); Ефеський Собор (431 рік);

(431 рік); Халкідонський Собор (451 рік);

(451 рік); Другий Константинопольський Собор (553 рік);

(553 рік); Третій Константинопольський Собор (680 – 681 роки).

Хто святкує День ангела 14 липня

За новоюліанським календарем, 14 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан і Федір.

Що ще відзначають

Щороку 14 липня відзначають День обізнаності про акул. У це свято зазвичай говорять про важливість збереження цього виду для планети.

Також сьогодні святкують Міжнародний день небінарних людей, щоб звернути увагу суспільства до проблем, перед якими ті постають щодня.