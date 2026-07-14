У цей день наші предки ходили до лісу, щоб зібрати ягоди. Про Дні ангела й інші свята 14 липня – розповідає Дніпровська єпархія Православної Церкви України.
День пам'яті отців шести Вселенських Соборів
Церковні Собори збиралися у моменти, коли віряни та духовенство стикалися з серйозними кризами чи суперечками, які неможливо було вирішити поодинці. Такі великі з'їзди відвідували єпископи та авторитетні представники з усього християнського світу. Усі ухвалені рішення вони ретельно фіксували у Книзі Канонів, і згодом ці правила ставали офіційним та обов'язковим вченням Церкви. Історія таких зібрань почалася ще у 51 році з Апостольського Собору, який і заклав традицію для майбутніх всесвітніх з'їздів. Загалом Православна Церква визнає сім Вселенських Соборів, але окремо вшановує пам'ять святих отців перших шести із них.
До цього переліку входять:
- Перший Нікейський Собор (325 рік);
- Перший Константинопольський Собор (381 рік);
- Ефеський Собор (431 рік);
- Халкідонський Собор (451 рік);
- Другий Константинопольський Собор (553 рік);
- Третій Константинопольський Собор (680 – 681 роки).
Хто святкує День ангела 14 липня
За новоюліанським календарем, 14 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан і Федір.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Що ще відзначають
Щороку 14 липня відзначають День обізнаності про акул. У це свято зазвичай говорять про важливість збереження цього виду для планети.
Також сьогодні святкують Міжнародний день небінарних людей, щоб звернути увагу суспільства до проблем, перед якими ті постають щодня.