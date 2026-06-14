У цей день наші предки збирали лікарські трави у лісі та сіяли гречку. Про Дні ангела й інші свята на 14 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого пророка Єлисея

Пророк Єлисей народився в IX столітті до нашої ери в селищі Абел-Мехола, розташованому неподалік річки Йордан. Упродовж шістдесяти п'яти років він присвячував своє життя служінню людям, активно використовуючи унікальні дари пророцтва та чудотворення. За цей час релігійний діяч здійснив чимало див. Зокрема, воскресив померлу дитину, вилікував багатьох місцевих жителів від важких недуг і точно передбачив низку важливих історичних подій, серед яких були й воєнні перемоги ізраїльського царя Йоаша. Навіть після смерті праведника його постать не втратила значення для вірян. Так, люди звідусіль продовжували сходитися до його мощей, сподіваючись отримати дивовижне зцілення.

Хто святкує День ангела 14 червня?

За новоюліанським календарем, 14 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим.

Що ще відзначають?

Щороку 14 червня світова спільнота відзначає Всесвітній день донора крові. Цю традицію започаткувала Всесвітня асамблея охорони здоров'я у 2005 році. До речі, дату свята обрали не просто так. Саме цього дня у 1868 році народився австрійський лікар Карл Ландштейнер, який згодом отримав Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини за свої видатні наукові відкриття.

Також сьогодні святкують Міжнародний день блогера, День працівників текстильної і легкої промисловості, День працівника складу та Міжнародний день ванни.