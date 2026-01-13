У цей день наші предки спостерігали за погодою, щоб дізнатись, яким буде врожай. Про Дні ангела й інші свята 13 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святих мучеників Єрмила та Стратоніка
Святі мученики жили у місті Сингідон. Тоді імператор Лікіній влаштовував жорстокі гоніння на християн. Відомо, що Єрмил був дияконом, який відкрито проповідував Слово Боже. Через це одного дня святого схопили й засудили до страти – його втопили в річці Дунаї.
Другий мученик, Стратонік, служив наглядачем у в'язниці, де утримували Єрмила. Він був таємним християнином і давнім другом диякона. Побачивши жорстокі катування, яких зазнав Єрмил, Стратонік не витримав і заплакав. Сльози співчуття стали доказом його віри в Христа для язичників. Викривши себе, Стратонік загинув разом зі своїм другом.
Хто святкує День ангела 13 січня?
За новоюліанським календарем, 13 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Афанасій, Максим, Петро та Яків.
Що ще відзначають?
- Щороку 13 січня відзначають День суспільного радіомовлення. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 13 січня 1910 року у Нью-Йорку з будівлі Метрополітен-опера пролунала перша в історії публічна радіопередача. Якість звуку була далекою від ідеалу, але цей експеримент довів, що радіо може бути джерелом культури та інформації для широкого загалу.
- Також сьогодні святкують День гумової качки, День поетичної перерви та День здійснення мрії.