У цей день наші предки спостерігали за погодою, щоб дізнатись, яким буде врожай. Про Дні ангела й інші свята 13 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святих мучеників Єрмила та Стратоніка

Святі мученики жили у місті Сингідон. Тоді імператор Лікіній влаштовував жорстокі гоніння на християн. Відомо, що Єрмил був дияконом, який відкрито проповідував Слово Боже. Через це одного дня святого схопили й засудили до страти – його втопили в річці Дунаї.

Другий мученик, Стратонік, служив наглядачем у в'язниці, де утримували Єрмила. Він був таємним християнином і давнім другом диякона. Побачивши жорстокі катування, яких зазнав Єрмил, Стратонік не витримав і заплакав. Сльози співчуття стали доказом його віри в Христа для язичників. Викривши себе, Стратонік загинув разом зі своїм другом.

Хто святкує День ангела 13 січня?

За новоюліанським календарем, 13 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Афанасій, Максим, Петро та Яків.

Що ще відзначають?