У цей день наші предки займалися приготуванням вареників і пельменів. Про заборони й інші свята 13 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Київську Трьохсвятительську духовну семінарію.

День пам'яті святого Івана Золотоустого

Він народився в Антіохії приблизно у 347 році. Хлопець рано втратив батька, тому вихованням Івана займалася матір. Святий здобув гарну освіту, адже навчався у найкращих філософів й риторів. У 18-річному віці Іван вирушив до Афін, щоб поглибити свої знання та дізнатися більше про красномовство. Через два роки він повернувся до Антіохії та охрестився. Саме тут його висвятили в диякона, а згодом – у пресвітера. За життя Іван займався вивченням Святого Письма, допомагав нужденним та дотримувався подвижницького способу життя. Золотоустий будував лікарні та благодійні установи, викривав можновладців і був автором творів: "Про провидіння", "Книга про дівоцтво", "До молодої вдови", "Книга про святого Вавила і проти Юліана і язичників" та "Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинним і християнським любомудрием чернечого життя". Однак якось Золотоустого заслали у вигнання до Вірменії, а потім – до Абхазії. Дорогою до країни Іван помер через хворобу.

Що не можна робити?

Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна йти в ліс наодинці.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними й близькими.

Не варто починати робити ремонт, бо тоді заплановане не втілиться в реальність.

