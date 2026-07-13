У цей день наші предки готували страви з курячих яєць. Про Дні ангела й інші свята на 13 липня – розповідає Андріївська церква.

Собор святого архангела Гавриїла

Згідно з біблійними переказами, архангел Гавриїл є головним Божим вісником і наставником для багатьох пророків та праведників. У пустелі він з'явився Мойсею, щоб навчити його писемності, арифметики й геометрії, а також розкрити таємниці створення світу, появи Адама та законів природи. Згодом архангел передбачив пророку Даниїлу долю єврейського народу, а праведній Анні сповістив про майбутнє народження її доньки – Діви Марії. Також Гавриїл з'явився священнику Захарії з новиною про народження сина, Івана Предтечі, а пізніше приніс Пресвятій Богородиці найважливішу звістку про майбутню появу Ісуса Христа на світ.

Хто святкує День ангела 13 липня

За новоюліанським календарем, 13 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Гаврило, Степан та Юліан.

Що ще відзначають

Щороку 13 липня відзначають Міжнародний день головоломки. Дату цього свята обрали не просто так. Річ у тім, що саме 13 липня 1944 року народився Ерне Рубік – угорський винахідник іграшок, серед яких Кубик Рубіка.

Також сьогодні святкують Всесвітній день року, Міжнародний день міських дзвонарів, День музики в перукарнях і Міжнародний день гірських порід.