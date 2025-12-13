У цей день наші предки проводили час у сімейному колі вдома. Про Дні ангела й інші свята 13 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія та Ореста

У часи правління імператора Діоклетіана, коли християни зазнавали жорстоких гонінь, у Севастії жив пресвітер Аравійської церкви Авксентій. Одного разу його схопили та кинули до в'язниці разом з однодумцями. Полководець Євстратій, який до того таємно сповідував християнство, був настільки вражений непохитністю в'язнів, що наважився відкрито оголосити про свою віру. За це зізнання воєначальника піддали тортурам і спалили. Згодом мученицьку смерть прийняли й інші святі. Так, Авксентію відтяли голову, а Мардарія, Євгенія та Ореста стратили після страшних катувань.

Хто святкує День ангела 13 грудня?

За новоюліанським календарем, 13 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Василь, Володимир, Арсеній, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Аркадій.

