Що цікаво, слово "ханука" з івриту перекладається як "освячення" або "оновлення". Детальніше про дату, історію та традиції цього свята – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Яка історія Хануки?

У II століття до нашої ери Юдея опинилася під владою сирійсько-грецької династії Селевкідів. Тодішній правитель Антіох IV Епіфан вирішив силою нав'язати євреям елліністичну культуру, прагнучи стерти їхню національну та релігійну ідентичність. Так, жорстокими указами було заборонено вивчати Тору, дотримуватися шабату та проводити традиційні обряди під страхом смерті. Крім цього, правитель захопив Єрусалимський храм і перетворив його на святилище Зевса, осквернивши жертвоприношеннями.

Не бажаючи коритися тиранії, єврейський народ повстав. Його очолила родина священника Маттафії, а згодом – його син Юда. Попри значну чисельну та військову перевагу ворога, повстанці, яких називали Макавеями, обрали тактику партизанської війни. Їхня боротьба тривала кілька років і завершилася блискучою перемогою, адже тоді вдалося звільнити Єрусалим і витіснити ворожі війська з міста.

Через деякий час євреї увійшли до звільненого храму та побачили руїну. Відтак вони вирішили очистити святиню та відновити служби. Головним символом відновлення мало стати запалення менори – храмового семисвічника, вогонь у якому повинен горіти безперервно. Однак серед уламків та розбитих горщиків захисники знайшли лише один глечик з олією.

Цієї кількості мало вистачити щонайбільше на одну добу горіння. Втім, відкладати освячення храму не стали, тому одразу запалили світильник. Тоді й сталося диво, яке століттями пам'ятає світ – вогонь не згас ні наступного ранку, ні через день. Ба більше, він палав рівно вісім діб – саме стільки часу знадобилося майстрам, щоб приготувати та привезти нову партію освяченої олії. На згадку про це диво мудреці й сказали святкувати Хануку впродовж восьми днів.

Які традиції Хануки?

Центральним обрядом свята є щоденне запалювання свічок на спеціальному підсвічнику – ханукії. Починаючи з однієї свічки в перший день, щовечора додають нову, аж поки не засяють усі вісім вогнів. Ханукії заведено ставити на підвіконня, щоб їхнє світло було видно з вулиці, адже головна мета обряду – сповістити світ про диво, зазначає Britannica.

Вшанування дивовижної олії знайшло своє відображення і в кулінарних традиціях, тому святковий стіл на Хануку неможливо уявити без страв, приготованих у великій кількості олії. Найпопулярнішими частуваннями у ці дні стають картопляні оладки, які називають латкес, та пишні пончики з джемом – суфганійот.

До того ж протягом восьми днів заведено веселитися, співати пісні, дарувати дітям подарунки, зокрема іграшки та гроші.

Коли буде Ханука – 2025?