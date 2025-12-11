У цей день наші предки спостерігали за погодою. Про Дні ангела й інші свята 11 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті преподобного Даниїла Стовпника
Протягом тривалого часу батьки Даниїла мріяли про дитину, але його матір не могла завагітніти. Одного дня жінка попросила Господа про малюка, пообіцявши, що він служитиме Богу. Всевишній почув її молитви, тому вже згодом вона стала мамою сина. Втім, батьки хотіли назвати дитину по-особливому, тож вирушили до ігумена одного з монастирів. Розгорнувши богослужбову книгу, усі побачили слова пророка Даниїла. Так, жінка і назвала свою дитину. У 12-річному віці Даниїл таємно пішов у монастир, де прийняв чернечий постриг. Вже через деякий час святий вирішив усамітнитися, щоб здійснити подвиги. Однак якось Даниїл побачив видіння, в якому дізнався нове місце свого служіння Богу. Так, святий вирушив до пустелі разом з учнями, де побудував стовп, на якому прожив понад 30 років. Відомо, що Даниїл займався зціленням хворих, які приходили до нього в пустелю. Святий відійшов у вічність у 80-річному віці.
Хто святкує День ангела 11 грудня?
За новоюліанським календарем, 11 грудня святкують Дні ангела люди з такими іменами:
- Лука – за однією з версій, має давньогрецьке походження та означає "світлий" або "осяяний".
- Данило – має давньоєврейське коріння та трактується як "Бог мій суддя".
Що ще відзначають?
- 11 грудня відзначають День заснування дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Його створили у 1946 році. Структура функціонує майже у 200 країнах світу, підтримує та захищає дітей від самого народження до дорослішання. Що цікаво, в Україні представництво ЮНІСЕФ відкрили після підписання державою Основної угоди про співробітництво у 1997 році.
- Також сьогодні святкують День святкової їжі для нужденних тварин. Це свято встановили у США з метою підтримки вразливих чотирилапих друзів в усьому світі. У цей день заведено відвідувати притулки та приносити туди їжу та ліки для тварин.
- Крім цього, 11 грудня вшановують День калейдоскопа, Міжнародний день гір та Міжнародний день танго.