У цей день наші предки спостерігали за погодою. Про Дні ангела й інші свята 11 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Даниїла Стовпника

Протягом тривалого часу батьки Даниїла мріяли про дитину, але його матір не могла завагітніти. Одного дня жінка попросила Господа про малюка, пообіцявши, що він служитиме Богу. Всевишній почув її молитви, тому вже згодом вона стала мамою сина. Втім, батьки хотіли назвати дитину по-особливому, тож вирушили до ігумена одного з монастирів. Розгорнувши богослужбову книгу, усі побачили слова пророка Даниїла. Так, жінка і назвала свою дитину. У 12-річному віці Даниїл таємно пішов у монастир, де прийняв чернечий постриг. Вже через деякий час святий вирішив усамітнитися, щоб здійснити подвиги. Однак якось Даниїл побачив видіння, в якому дізнався нове місце свого служіння Богу. Так, святий вирушив до пустелі разом з учнями, де побудував стовп, на якому прожив понад 30 років. Відомо, що Даниїл займався зціленням хворих, які приходили до нього в пустелю. Святий відійшов у вічність у 80-річному віці.

Хто святкує День ангела 11 грудня?

За новоюліанським календарем, 11 грудня святкують Дні ангела люди з такими іменами:

Лука – за однією з версій, має давньогрецьке походження та означає "світлий" або "осяяний".

Данило – має давньоєврейське коріння та трактується як "Бог мій суддя".

Що ще відзначають?