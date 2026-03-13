У цей день наші предки проводили час з рідними вдома та намагалися не виходити на вулицю. Про Дні ангела й інші свята 13 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Никифора, патріарха Константинопольського

Життєвий шлях святого Никифора розпочався у Константинополі. Спершу чоловік будував успішну кар'єру при дворі імператриці Ірини. Однак згодом святий вирішив присвятити своє життя служінню Господу. За глибоку віру та невтомну працю Никифора обрали Патріархом Константинопольським. Увесь свій час він присвячував захисту ікон і написанню духовних праць, аж поки не розпочалися переслідування вірян. Тоді імператор Лев V Вірменин відправив Никифора у вигнання на далекий острів Проконніс. Саме там святий відійшов у вічність. Втім, справжнє диво сталося через двадцять років, коли його мощі віднайшли нетлінними. Після кількох перенесень святиню залишили під склепіннями Церкви Дванадцяти Апостолів у Константинополі.

Хто святкує День ангела 13 березня?

За новоюліанським календарем, 13 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Микола, Христина та Михайло.

Що ще відзначають 13 березня?