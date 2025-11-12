У цей день наші предки займалися полюванням та риболовлею. Про заборони й інші свята 12 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Патріарший Собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
День пам'яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького
Він народився у 1580 році у місті Володимир-Волинський. У 24-річному віці чоловік вступив до василіянського монастиря Святої Трійці у Вільні, де взяв монаше ім'я Йосафат. У 1609 році його висвятили на священника. За життя святий редагував і видавав численні тексти, присвячені єдності Церкви та хрещенню князя Володимира. Також Йосафат прагнув адаптувати проповідь Євангелія до менталітету місцевого населення. Відомо, що святий загинув мученицькою смертю у Вітебську 12 листопада 1623 року. Противники церковної єдності побили чоловіка до смерті.
Що не можна робити?
- Не рекомендується вирушати в далекі подорожі.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто дивитися в дзеркало до обіду, бо тоді привабите негативні події в життя.
- Не можна лихословити, конфліктувати та байдикувати.
Що ще відзначають?
- Щороку 12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Що цікаво, у 2009 році, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили початок масштабної кампанії боротьби з дитячою пневмонією, пише Every Breath Counts. Вони збирали кошти на лікування цього захворювання для малечі з Азії та Африки. За даними ВООЗ, пневмонія є причиною смерті близько 14% дітей віком до 5 років.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день патології та Всесвітній день балету.