У цей день наші предки займалися полюванням та риболовлею. Про заборони й інші свята 12 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Патріарший Собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

День пам'яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького

Він народився у 1580 році у місті Володимир-Волинський. У 24-річному віці чоловік вступив до василіянського монастиря Святої Трійці у Вільні, де взяв монаше ім'я Йосафат. У 1609 році його висвятили на священника. За життя святий редагував і видавав численні тексти, присвячені єдності Церкви та хрещенню князя Володимира. Також Йосафат прагнув адаптувати проповідь Євангелія до менталітету місцевого населення. Відомо, що святий загинув мученицькою смертю у Вітебську 12 листопада 1623 року. Противники церковної єдності побили чоловіка до смерті.

Що не можна робити?

Не рекомендується вирушати в далекі подорожі.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто дивитися в дзеркало до обіду, бо тоді привабите негативні події в життя.

Не можна лихословити, конфліктувати та байдикувати.

Що ще відзначають?