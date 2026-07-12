У цей день наші предки розпалювали вогнище, бо хотіли відлякати злих духів. Про Дні ангела й інші свята на 12 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

Святий Прокл та його племінник Іларій народилися неподалік міста Каліпт. Вони жили за часів правління імператора Траяна, який жорстоко переслідував усіх послідовників Христа. Одного дня язичники схопили Прокла через його відданість християнській вірі. Протягом тривалого часу чоловіка змушували принести жертву ідолам, але він рішуче відмовився зрадити свої переконання. Це сильно розлютило місцевого правителя, і той наказав катувати мученика, змусивши його бігти за імператорською колісницею. Згодом знесиленого Прокла повели до стовпа на страту. Дорогою чоловік несподівано зустрів свого племінника Іларія. Хлопець міцно обійняв дядька та відкрито зізнався охоронцям, що також вірить у єдиного Бога. За цю сміливу заяву воїни миттєво схопили юнака та кинули його до в'язниці. Невдовзі кати жорстоко розстріляли Прокла стрілами, а його вірному племіннику відсікли голову.

Хто святкує День ангела 12 липня

За новоюліанським календарем, 12 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка та Марія.

Що ще відзначають

Щороку у другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Це професійне свято встановили у 1995 році, щоб привернути увагу суспільства до роботи людей, які ловлять рибу.

Також сьогодні святкують Всесвітній день бортпровідника. Ця професія виникла у 1928 році у Німеччині. А вже через деякий час до цієї роботи почали залучати американок у США.

Крім цього, 12 липня відзначають День різноколірних очей, День паперового пакета й Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями.