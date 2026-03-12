У цей день наші предки ходили в храм, щоб помолитися за рідних. Про Дні ангела й інші свята на 12 березня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Феофана Сповідника

Він народився у заможній родині в Константинополі. Однак через ранню втрату батька Феофан був змушений самостійно здобувати освіту та будувати кар'єру при імператорському дворі. Згодом чоловік вирішив залишити світське життя та прийняв чернецтво, присвятивши себе служінню Богу. Протягом життя чоловік заснував кілька монастирів і займався літературною діяльністю, створивши свою найвідомішу працю – "Хронографію". Як активний захисник православ'я, Феофан брав участь у VII Вселенському Соборі. У період іконоборства святого заарештували та ув'язнили, внаслідок чого він помер у темниці.

Хто святкує День ангела 12 березня?

За новоюліанським календарем, 12 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Семен, Олександр, Костянтин, Дмитро, Сергій, Володимир і Григорій.

