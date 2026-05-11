У цей день наші предки збирали березовий сік, бо вважали його цілющим. Про Дні ангела й інші свята 11 травня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія

Брати народилися в Солуні у сім'ї вірян. Мефодій спочатку керував слов'янською областю як військовий, але згодом обрав шлях ченця. Його молодший брат Кирило викладав філософію в Константинополі та мав репутацію талановитого вченого. У 860-х роках вони здійснили місію до хозарів, а пізніше на прохання князів Великої Моравії почали поширювати християнство серед слов'ян. Кирило та Мефодій розробили слов'янську абетку та переклали церковні книги зрозумілою для людей мовою. Ці нововведення викликали спротив німецького духовенства, яке визнавало богослужіння лише латиною, грецькою чи єврейською мовами. У 869 році Кирило помер, а Мефодій став архієпископом в Паннонії. Через використання слов'янської мови в літургіях святого постійно переслідували та ув'язнювали. Відомо, що у 885 році Мефодій помер.

Хто святкує День ангела 11 травня?

За новоюліанським календарем, 11 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Кирило, Мефодій і Никодим.

Що ще відзначають?

Щороку 11 травня відзначають Всесвітній день обізнаності про его та День очікування Мері Поппінс.

Крім цього, сьогодні святкують Всесвітній тиждень обізнаності про сіль та Міжнародний тиждень коучингу.