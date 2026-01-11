У цей день наші предки займалися хатніми справами разом з рідними. Про Дні ангела й інші свята 11 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті преподобного Феодосія Великого
Він жив у V – VI століттях та походив із Каппадокії. Свій чернечий шлях Феодосій розпочав у Палестині, оселившись у печері, де за легендою зупинялися волхви. Після 30 років самітництва та молитов навколо святого почали збиратися учні, що спонукало його заснувати монастир. Обитель стала прихистком для 700 ченців і центром допомоги нужденним. Коли почалися переслідування християн, Феодосій відкрито виступив проти цього, за що потрапив до в'язниці. Вийшовши на волю після смерті правителя, він прожив до 105 років.
Хто святкує День ангела 11 січня?
За новоюліанським календарем, 11 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан і Федір.
Що ще відзначають?
- Щороку 11 січня відзначають Міжнародний день "Дякую". Він має нагадати людям про силу вдячності, яка здатна покращувати стосунки та дарувати позитивні емоції.
- Крім того, сьогодні святкують Міжнародний день рівності на роботі. Його започаткували у 2017 році в Лондоні. Це свято наголошує на подоланні дискримінації за ознаками статі, віку, раси чи фізичних можливостей для створення справедливого професійного середовища.
- До того ж 11 січня також відзначають День обіймів дівчаток і хлопчиків, День молока та День таємного приятеля.