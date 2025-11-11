У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 11 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Феодора Студита

Він народився у Константинополі та здобув блискучу освіту. Своє життя Феодор вирішив присвятити захисту православ'я, особливо під час епохи іконоборства. Прийнявши чернецтво, він став настоятелем монастиря Сакудіон. За свою непохитну позицію щодо церковних правил та викриття імператорського беззаконня святого у 796 році вперше заслали до Солуні. Після повернення він почав керувати Студійським монастирем, який швидко об'єднав чимало ченців навколо себе. Для цієї обителі Феодот створив знаменитий Студійський устав чернечого життя, який пізніше поширився, зокрема, й на Русі. Відомо, що святий мирно відійшов до Господа у 826 році в Херсонесі. У 845-му мощі Феодота урочисто перенесли до Студійського монастиря.

Що не можна робити?

Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід пити алкогольні напої та переїдати, бо тоді ризикуєте незабаром захворіти.

Не варто брати або позичати будь-які речі в борг.

Що ще відзначають?