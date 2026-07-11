У цей день наші предки робили віник з кропиви, щоб відлякати злих духів. Про Дні ангела й інші свята на 11 липня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської

У 903 році Ольга вийшла заміж за київського князя Ігоря і згодом народила сина Святослава, який пізніше став батьком майбутнього хрестителя Русі – Володимира Великого. Коли у 945 році древляни вбили Ігоря під час збору данини, княгиня перебрала владу та фактично очолила державу. За роки свого правління вона відвідала Візантію, де глибоко зацікавилася християнською культурою та богослужінням. У 955 році правителька прийняла хрещення в Константинополі та отримала церковне ім'я Олена. Після повернення до Києва Ольга почала активно поширювати нову віру, зводити храми, ставити придорожні хрести та руйнувати язичницькі ідоли. Вона наполегливо намагалася навернути до християнства й свого сина Святослава, але він до кінця життя залишився язичником. Земний шлях видатної княгині завершився у 969 році.

Хто святкує День ангела 11 липня?

За новоюліанським календарем, 11 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Аркадій, Іларіон, Лев, Олена та Ольга.

Що ще відзначають

Щороку 11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення. Його встановила Організація Об'єднаних Націй у 1989 році, щоб проінформувати людей про проблеми, пов'язані з населенням Землі.

Також сьогодні святкують Всесвітній день стрибків з парашутом, Всесвітній день рому та Міжнародний день ефірних олій.