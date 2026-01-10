У цей день наші предки спостерігали за погодою, щоб передбачити, яким буде літо. Про Дні ангела й інші свята 10 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті святого Григорія Ніського
Він був високоосвіченою людиною і спочатку працював викладачем риторики. Згодом він став єпископом міста Нісса у Каппадокії. Однак його служіння зазнало багатьох випробувань. Так, через безпідставні звинувачення у розтраті церковних коштів святого усунули з кафедри. Проте вже за рік справедливість відновили, і Григорій повернувся до своїх обов'язків. Після смерті брата чоловік брав активну участь у церковному житті, зокрема захищав догмати православ'я на Антіохійському, II Вселенському та Константинопольському соборах. Святий залишив багату духовну спадщину у вигляді численних релігійних творів.
Хто святкує День ангела 10 січня?
За новоюліанським календарем, 10 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Анатолій, Григорій, Макар, Павло та Петро.
Що ще відзначають?
- Щороку 10 січня відзначають Всесвітній день метро. Cаме в цю дату 1863 року в Лондоні відкрили першу у світі лінію метрополітену довжиною 6 кілометрів. Ця подія стала революційною для міської інфраструктури, адже дозволила розвантажити наземні шляхи та започаткувала еру швидкісного підземного транспорту, яким сьогодні щодня користуються мільйони людей у всьому світі.
- Також сьогодні святкують День дошки візуалізації, День гіркого шоколаду та День вшанування кімнатних рослин.