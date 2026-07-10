У цей день наші предки просили у святого зцілення від хвороб. Про Дні ангела й інші свята на 10 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного Антонія Печерського

Преподобний Антоній Печерський народився у Любечі у 983 році. Він прийняв чернечий постриг на Святій Горі Афон, після чого повернувся на Русь і оселився в печері біля села Берестове. Невдовзі навколо нього згуртувалися інші ченці, що поклало початок майбутній Києво-Печерській лаврі. Згодом Антоній прагнув більшого усамітнення, тому передав керівництво обителлю ігумену Варлааму, а сам викопав нову печеру, яку нині називають Ближніми або Антонієвими печерами. Під час міжусобних воєн між князями подвижник тимчасово переховувався у Чернігові, де також заснував монастир. За свідченнями літописців, Антоній мав дар зцілення та чудотворення. Перед смертю у 1073 році він благословив закладення великого Успенського собору.

Хто святкує День ангела 10 липня

За новоюліанським календарем, 10 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро і Степан.

Що ще відзначають

Щороку 10 липня відзначають День племінників і племінниць. Його встановили у 2010 році, щоб нагадати людям про важливість проведення часу з рідними й близькими.

Також сьогодні святкують День народження футбольного свистка, Всесвітній день шашлику, День вдячності капібарі та Всесвітній день енергетичної незалежності.