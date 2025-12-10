У цей день наші предки займалися домашніми справами. Про Дні ангела й інші свята 10 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

Мина був воєначальником за часів правління імператора Максиміліана. Одного дня святий отримав наказ вирушити до Олександрії, щоб вгамувати запеклі суперечки між язичниками та християнами. Однак замість переслідування вірян, Мина вирішив використати свою владу для проповіді та навернення містян до християнства. Дізнавшись про це, імператор відрядив єпарха Єрмогена для покарання воєначальника. Втім, Мина володів переконливим даром красномовства. Тому Єрмоген, почувши слова святого, також увірував у Господа. Проте це викликало неабияку лють у Максиміліана та спонукало його жорстоко розправитись з секретарем Мини, святим Євграфом. А згодом Максиміліан наказав відтяти голови як воєначальнику, так і наверненому єпарху. Через деякий час святі загинули мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 10 грудня?

За новоюліанським календарем, 10 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Ангеліна, Анна, Олександра, Тетяна, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Євген, Олександр, Олексій, Петро, Сергій.

Що ще відзначають?