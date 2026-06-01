У цей день наші предки садили овочі та збирали лікарські трави. Про Дні ангела й інші свята 1 червня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Юстина Філософа

Святий Юстин народився в язичницькій родині у самарійському місті Сихемі. З дитинства він буде доволі розумним та прагнув здобути якомога більше знань. Юнак детально вивчив усі основні філософські школи свого часу, але усвідомив, що жодна з них не розкриває справжньої істини. Переломним моментом для нього стала розмова з мудрим старцем, після якої святий вирішив присвятити своє життя служінню Богу. У 30-річному віці Юстин прийняв християнство і розпочав активну проповідь Євангелія. Святий багато мандрував Римською імперією, заснував християнську школу та спростовував язичницькі вчення. Під час перебування в Римі чоловік, на ім'я Крискент, звинуватив Юстина у неправдивих речах. Через цей наклеп римська влада заарештувала та кинула філософа до в'язниці, де згодом він прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 1 червня?

За новоюліанським календарем, 1 червня Дні ангела в Україні святкують: Віра, Василь, Давид і Павло.

Що ще відзначають?

Генеральна Асамблея ООН заснувала Всесвітній день батьків у 2012 році. Відтоді світ щороку відзначає це свято 1 червня. Головна мета цього дня – нагадати суспільству про вирішальну роль сім'ї у вихованні дітей та формуванні загальнолюдських цінностей.

Також сьогодні святкують День ходіння босоніж, Всесвітній день відповідального туризму, Всесвітній день молока та Всесвітній день рифа.