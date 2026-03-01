У цей день наші предки зустрічали весну та проводили час разом з рідними. Про Дні ангела й інші свята 1 березня – розповідає Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

День пам'яті преподобномучениці Євдокії

Свята Євдокія народилася у Фінікії. Її молодість пройшла в гріхах, але життя жінки кардинально змінилося після зустрічі зі старцем Германом. Почувши, як він читає Святе Письмо, Євдокія розкаялася, прийняла християнство та охрестилася. Вона роздала всі свої статки бідним і прийняла чернечий постриг, а згодом стала настоятелькою монастиря. За свою глибоку віру Євдокія отримала від Бога дар зцілення та воскресіння мертвих, завдяки чому тисячі язичників навернулися до християнства. Під час чергової хвилі переслідувань християн правитель Вікентій наказав заарештувати Євдокію. Жінка не зреклася своєї віри і прийняла мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 1 березня?

За новоюліанським календарем, 1 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Ганна, Петро, Нестор, Надія, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Ольга, Дарина, Михайло, Олександра та Антон.

Що ще відзначають?