Вчора, 23 вересня, українська співачка Світлана Тарабарова стала мамою вдруге. Новонародженій донечці вона присвятила ліричну пісню "Сонечко", а в чуттєвому кліпі показала зворушливі моменти вагітності.

На особистій сторінці в інстаграмі Світлана Тарабарова оголосила про появу на світ доньки та показала перше фото з новонародженою крихіткою. До дня народження другої дитини співачка готувала особливий творчий подарунок і просто з пологового будинку презентувала нову пісню "Сонечко". Відео на трек з'явилось на ютуб-каналі зірки.

До теми Світлана Тарабарова народила другу дитину

Артистка поділилась, що кліп на пісню вона знімала впродовж всіх 9 місяців вагітності. У ньому вона показала ексклюзивні домашні кадри з сином Іваном і чоловіком Олексієм Бондарем, залаштунки зйомок та буденне життя на карантині. Зірка також позувала серед поля та квітів оголеною, прикрившись білим простирадлом.

Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня "Сонечко" стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній,

– зізналась Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, що з нагоди народження первістка Івана два роки тому вона випустила третій студійний альбом, який назвала часом його появи на світ – "23:25".

Світлана Тарабарова – Сонечко: дивіться відео онлайн

Вагітна Світлана Тарабарова була героїнею реалі-проєкту

Крім того, новоспечена матуся дівчинки розповіла, що на неї чекає ще один подарунок. Співачка стала головною героїнею реаліті-проєкту "Декрет вже не секрет", який з'явиться в ефірі телеканалу "M1" 21 жовтня. На всю країну Світлана Тарабарова поділиться ексклюзивними подробицями найважливішого періоду в житті жінки.