Сучасні українські колядки на Різдво 2023: пісні та вірші з побажанням добра та миру в Україні

Різдво Христове – це радісна новина, яка змінила увесь світ й нею варто ділитися навіть у час війни. Коли зникає світло у домівках, ми можемо запалювати світло у серцях один одного. Коли Росія намагається забрати у нас найважливіше, нам треба ще більше об'єднуватися, щоб протистояти злу та темряві.

Коляда закладена в ідентичності українського народу. У час війни вона також може подарувати надію та радість. Пропонуємо вам чудову добірку колядок, які відповідають сучасності й сподобаються людям будь-якого віку, пише 24 канал.

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Сучасні колядки на новий лад 2023

Колядин, колядин.

Павербанк лише один.

Можна хвильку зарядицця

І Притулі гривень тридцять.

Павербанк цей ваш потужний,

Прямо сильний, як Залужний.

***

Коляд, коляд, колядниця

Ми прийшли до вас погріться

Ми без світла не підем

Дайте тітко на модем!

Колядую, колядую

Генератор носом чую

І вай-фай раздачу бачу

Дайте трохи, бо заплачу!

***

Маленький хлопчик

Виліз на стовпчик

Старлінк підключаю

Христа прославляю

Павербанк заряджає,

Христос ся рождає.

***

Коляд, коляд, колядниця

Дайте трохи зарядиться.

А зарядка не така,

Дайте перехідника!

В Україні нині свято,

Хочу всім нам побажати –

Світла в хаті, хліба в печі,

Щастя й радості малечі,

Рідний дім, а не в чужині,

Миру нашій Україні!

***

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Сучасні колядки на новий лад 2023 – вірші та пісні / Фото "ВСВІТІ"

Ой, заходьте дорогенькі!

В домі будете тепленькі.

Господиня пригощає,

Генератор вже включає.

Еко фло у поміч теж,

Раді будете без меж!

Вірю сильно в ЗСУ,

Шлю підтримку їм усю!

***

Повітряна тривога

Перейди до Таганрога,

До Москви та Курська,

Самари та Іркутська,

Смоленська й Тамбова,

Ульяновська та Пскова.

І в Курган, і в Магадан,

І в далекий Тегеран.

Буде тобі враже,

Як Залужний скаже!

***

Щоб летіло і взривалось,

Ворогам щоб всім дісталось!

Українцям вільно жити,

Між собою нам дружити!

ЗСУ – допомогати,

В перемогу віру мати!

***

Ой, заходьте дорогенькі!

В домі будете тепленькі.

Господиня пригощає,

Генератор вже включає.

Еко фло у поміч теж,

Раді будете без меж!

Вірю сильно в ЗСУ,

Шлю підтримку їм усю!

***

Старлінк, старлінк, старліночка

Зарядилась мобілочка.

Колядую колядую –

В пункт незламності шурую

Коляд, коляд, колядниця,

Вдавить орка паляниця!

Сучасні колядки українською мовою на новий лад / Фото з відкритих джерел

Колядки на Різдво 2023

"Добрий вечір тобі, пане господарю" (текст):

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю": дивіться відео

"Нова радість стала" (текст):

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.

Колядка "Нова радість стала": дивіться відео

"Хай Ісус, мале дитя" (текст):

Ми прибули, господарю,

До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Колядка "Хай Ісус мале дитятко": дивіться відео