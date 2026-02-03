Воно буває тонким, густим, прямим або кучерявим – і від цього багато в чому залежить, які стрижки дійсно вам личать. Видання Cosmopolitan поспілкувалося зі стилісткою Міккі Кастлі, яка розповіла, які стрижки найменше підходять для тонкого волосся.

Що таке "тонке волосся"?

На сайті ANVEYA пояснили, що тонке волосся має менший діаметр, ніж звичайне, через що воно більш схильне до ламкості та пошкоджень. Саме тому воно потребує більшої уваги в догляді та підборі стрижки.

Які стрижки найменше пасують тонкому волоссю?

Міккі Кастлі пояснила, що довгі багатошарові стрижки не підходять для тонкого волосся, оскільки забирають занадто багато об'єму. Через це волосся буде виглядати рідким, плоским і обрубаним. До того ж воно важко укладається і швидко жирніє, якщо використовувати велику кількість засобів для стайлінгу.

Каскад на густому волоссі / Фото з Pinterest

Асиметричний боб теж не найкращий варіант для тонкого волосся. Така стрижка підкреслює рідку текстуру волосся замість того, щоб замаскувати її. Все через те, що передні пасма і тім'я у тонкого волосся зазвичай рідкі, а довша сторона боба робить волосся ще тоншим і позбавленим об'єму.

Асиметричний боб / Фото з Pinterest

Стрижка Wolf cut зараз у тренді, але власницям тонкого волосся її краще уникати. Поєднання коротких рваних шарів зверху з довшими пасмами біля обличчя виглядає гарно на густому волоссі, але на тонкому волоссі втрачає об'єм і густоту. Через це зачіска здається плоскою, нерівною і безформною.



Стрижка Wolf cut / Фото з Pinterest

Які стрижки пасують тонкому волоссю?