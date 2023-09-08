Свято Володимирської ікони Пресвятої Богородиці: за що моляться віряни в цей день

8 вересня маємо таке свято, як Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Ним вшановують одну з найвідоміших образів Діви Марії.

Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці відзначає православна церква. Віряни вшановують одну з найбільш ранніх чудотворних ікон Пресвятої Богородиці. Яка історія цього образу – знає 24 Канал.

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Історія Володимирської ікони Богородиці

Володимирську ікону Діви Марії створив євангеліст Лука на дошці від столу. За ним сидів Ісус Христос зі своєю матір’ю, Пресвятою Марією та батьком Йосифом. Коли Богородиця побачила образ, вона сказала: “Віднині ублажатимуть Мене всі роди. Благодать Народженого від Мене й Моя з цією іконою нехай буде”.

Вже у 1131 році образ відправили з Константинополя у Київську Русь, а саме – князеві Мстиславу. Він передав її в Дівочий монастир Вишгорода. Це було старе місто, де проживала велика та славнозвісна княгиня Ольга.



Володимирська ікона Богоматері / Фото “Паноптикон”

Відомо, що Андрій Боголюбський, син Юрія Долгорукого, у 1155 році переніс образ у побудований ним Успенський собор в місті Володимир. З того часу ікону саме так і назвали – Володимирська.

За переказами противники у різний час намагалися прихопити цей образ, але щоразу це закінчувалось невдачею. Тому люди вірили, що вона слугує захистом від ворогів.

Що можна та не можна робити в це свято

Християни моляться перед Володимирською іконою Богоматері про покращення здоров’я та допомогу у прийнятті важливих рішень. Діву Марію просять, аби вона вилікувала від різних хвороб. Також перед цією іконою часто просять Богородицю про шлюб, зміцнення стосунків у родині.



Християні в храмі / Фото “Паноптикон”