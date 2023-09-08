Праздник Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: за что молятся верующие в этот день

8 сентября есть такой праздник, как Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Им чествуют один из самых известных образов Девы Марии.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечает православная церковь. Верующие чествуют одну из самых ранних чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Какая история этого образа – знает 24 Канал.

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История Владимирской иконы Богородицы

Владимирскую икону Девы Марии создал евангелист Лука на доске от стола. За ним сидел Иисус Христос со своей матерью, Пресвятой Марией и отцом Иосифом. Когда Богородица увидела образ, она сказала: “Отныне будут ублажать Меня все роды. Благодать Рожденного от Меня и Моя с этой иконой да будет”.

Уже в 1131 году образ отправили из Константинополя в Киевскую Русь, а именно – князю Мстиславу. Он передал ее в Девичий Вышгородский монастырь. Это был старый город, где проживала великая и славная княгиня Ольга.



Владимирская икона Богоматери / Фото "Паноптикон"

Известно, что Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, в 1155 году перенес образ в построенный им Успенский собор в городе Владимир. С тех пор икону так и назвали – Владимирская.

По преданию противники в разное время пытались прихватить этот образ, но каждый раз это заканчивалось неудачей. Потому люди верили, что она служит защитой от врагов.

Что можно и нельзя делать в этот праздник

Христиане молятся перед Владимирской иконой Богоматери об улучшении здоровья и помощи в принятии важных решений. Деву Марию просят, чтобы она вылечила от разных болезней. Также перед этой иконой часто просят Богородицу о браке, укреплении отношений в семье.



Христиане в храме / Фото "Паноптикон"