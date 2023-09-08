Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечает православная церковь. Верующие чествуют одну из самых ранних чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Какая история этого образа – знает 24 Канал.

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История Владимирской иконы Богородицы

Владимирскую икону Девы Марии создал евангелист Лука на доске от стола. За ним сидел Иисус Христос со своей матерью, Пресвятой Марией и отцом Иосифом. Когда Богородица увидела образ, она сказала: “Отныне будут ублажать Меня все роды. Благодать Рожденного от Меня и Моя с этой иконой да будет”.

Уже в 1131 году образ отправили из Константинополя в Киевскую Русь, а именно – князю Мстиславу. Он передал ее в Девичий Вышгородский монастырь. Это был старый город, где проживала великая и славная княгиня Ольга.



Владимирская икона Богоматери / Фото "Паноптикон"

Известно, что Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, в 1155 году перенес образ в построенный им Успенский собор в городе Владимир. С тех пор икону так и назвали – Владимирская.

По преданию противники в разное время пытались прихватить этот образ, но каждый раз это заканчивалось неудачей. Потому люди верили, что она служит защитой от врагов.

Что можно и нельзя делать в этот праздник

Христиане молятся перед Владимирской иконой Богоматери об улучшении здоровья и помощи в принятии важных решений. Деву Марию просят, чтобы она вылечила от разных болезней. Также перед этой иконой часто просят Богородицу о браке, укреплении отношений в семье.



Христиане в храме / Фото "Паноптикон"