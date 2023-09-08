Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечает православная церковь. Верующие чествуют одну из самых ранних чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Какая история этого образа – знает 24 Канал.
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История Владимирской иконы Богородицы
Владимирскую икону Девы Марии создал евангелист Лука на доске от стола. За ним сидел Иисус Христос со своей матерью, Пресвятой Марией и отцом Иосифом. Когда Богородица увидела образ, она сказала: “Отныне будут ублажать Меня все роды. Благодать Рожденного от Меня и Моя с этой иконой да будет”.
Уже в 1131 году образ отправили из Константинополя в Киевскую Русь, а именно – князю Мстиславу. Он передал ее в Девичий Вышгородский монастырь. Это был старый город, где проживала великая и славная княгиня Ольга.
Владимирская икона Богоматери / Фото "Паноптикон"
- Известно, что Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, в 1155 году перенес образ в построенный им Успенский собор в городе Владимир. С тех пор икону так и назвали – Владимирская.
По преданию противники в разное время пытались прихватить этот образ, но каждый раз это заканчивалось неудачей. Потому люди верили, что она служит защитой от врагов.
Что можно и нельзя делать в этот праздник
Христиане молятся перед Владимирской иконой Богоматери об улучшении здоровья и помощи в принятии важных решений. Деву Марию просят, чтобы она вылечила от разных болезней. Также перед этой иконой часто просят Богородицу о браке, укреплении отношений в семье.
Христиане в храме / Фото "Паноптикон"
- В этот праздник запрещен заниматься физическим трудом, шить, вышивать. Лучше не работать на земле.
- Как и в другие дни, не стоит ругаться, сплетничать, думать о плохом, совершать зло.
- Есть такое мнение, что в этот день лучше не ходить босиком, потому что темные силы, задев ногу, могут забрать человека к себе.