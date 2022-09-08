Це свято відзначається тричі на рік, а слово "стрітення" означає – "зустріч". Свято Стрітення Володимирської (Вишгородської) ікони Божої матері присвячене найбільш шанованому і відомому чудотворному образу Богородиці, пише 24 канал.

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Історія свята Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці

На іконі Пресвятої Богородиці зображена Божа Матір з Ісусом Христом. Спочатку вона зберігалася в храмі у місті Вишгород, що під Києвом. Туди її привезли із Візантії у 1131 році у подарунок князю Мстиславу Великому від Константинопольського патріарха. Перебувала вона на той час у дівочому монастирі у Вишгороді.

Згодом у 1155 році князь Андрій Боголюбський перевіз ікону до своєї резиденції в Боголюбове, а потім до міста Володимир. Там вона стала головною святинею Успенського собору. Тому її часто називають Володимирською іконою.

Цікавим є те, що кожного разу завойовники хотіли вкрасти цю ікону і кожного разу їх очікувала невдача. Адже вона часто допомагала захиститися від ворогів.

Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Про що моляться на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці

У цей день заведено молитися про зцілення, мир у серці та спокій у душі, а також про захист від ворогів та допомогу рідній землі. Перед іконою просять про вирішення складних ситуацій та конфліктів, про допомогу зробити правильне рішення та про духовне зміцнення.

Також вважається, що Володимирська ікона допомагає налагодити відносини у подружньому житті та принести у дім гармонію і добробут, а також дійти згоди у всій родині.