Привітання зі Стрітенням Господнім 2023: гарні картинки для найрідніших
15 лютого українці відзначають чудове свято Стрітення Господнє. У народі воно символізує зустріч зими із весною, а у християнстві в цей день відбулася зустріч праведника Симеона з Ісусом у Єрусалимському храмі. Саме там Богоприємець взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Христа Спасителем людського роду.
Ця радісна подія символізує зустріч Бога з людьми. Тож привітайте своїх рідних та друзів зі святом Стрітення Господнього й побажайте їм миру та радості, а ми для цього зробили добірку картинок, зазначає 24 Канал.
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Картинки-привітання зі Стрітенням Господнім
Зі святом Стрітення Господнього – картинки-привітання / Фото Ukr.Media
Стрітення Господнє 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "Кіцман.City"
Стрітення Господнє 2023 – картинки-привітання / Фото "Телеграф"
Картинки-привітання зі Стрітенням Господнім 2023 / Фото з відкритих джерел
Гарні картинки зі Стрітенням Господнім / Фото "Апостроф"
Привітання зі Стрітенням – картинки / Фото "Перший регіональний"
Стрітення 2023 – картинки-привітання для рідних / Фото з відкритих джерел
Стрітення Господнє 2023 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел