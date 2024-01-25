Уже зовсім скоро: коли українці відзначатимуть Стрітення у 2024 році

Стрітення Господнє – важливе свято для християн. Люди згадують, як Діва Марія принесла Ісуса Христа до Єрусалимського храму. Подія відбулася на сороковий день після Різдва Христового.

Раніше Стрітення відзначали 15 лютого. Однак 1 вересня 2023 року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому свято отримало нову дату. Яку, розповість 24 Канал.

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Коли Стрітення 2024

Згідно з новим церковним календарем, українці у 2024 році відзначатимуть Стрітення 2 лютого. Тобто свято відбудеться уже незабаром – наступного тижня.

За традицією, віряни у цей день йдуть до церкви, щоб послухати святкову літургію. Вони моляться, просять у Бога сімейного добробуту та здоров'я для всіх рідних. Однак спершу священники запалюють свічки, читають молитву, окроплюють їх святої водою та роздають людям. Ця традиція отримала назву "Чин благословення свічок".

У народі також вважається, що на Стрітення зима зустрічається з весною та літом. Тому люди з нетерпінням чекають на тепло, а суворі морози відступають.

Традиції наших предків на Стрітення

Раніше люди збирали бурульки, які звисали з дахів будинків. Вважалося, що така вода володіє цілющими властивостями, тому допомагає позбутися різноманітних хвороб. Нею окроплювали не лише оселі, але й худобу, вулики та хлопців, які йшли на війну.

Також наші предки ворожили на Стрітення. Зокрема, люди насипали у тарілку зерно та виносили її на вулицю. За традицією, посудину залишали на всю ніч. А зранку дивилися, чи є на тарілці роса. Якщо не було, то господарі готувалися до неврожайного року.