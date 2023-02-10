Стрітення 2023: як вдало підготуватися до свята
15 лютого в Україні відзначають свято Стрітення. Воно є народним та релігійним, оскільки вважається що у цей день зустрічаються зима та весна, також церква згадує важливу подію у християнстві – зустріч праведного Симеона з Ісусом.
Ще з давніх часів Стрітення чекали з нетерпінням, а його святкування відбувалося згідно з побутово-господарськими та церковними звичаями. Колись селяни не працювали у свято, а уважно стежили за погодою, бо вважалося, що "лютий до березня в гості приїжджає", щоб "на Стрітення зимі з весною зустрітися", пише 24 Канал.
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Стрітення – значення свята
Згідно з історичними даними Стрітення на території Русі почали відзначати у 5 столітті, а християнство на територію сучасної України прийшло у 10 столітті. Тож язичницькі та християнські звичаї переплелися воєдино.
В народному уявленні на Стрітення зима зустрічається з весною. У дохристиянський період люди навіть співали пісні-замовлення, де "закликали" хороший врожай та тепле літо. Через те, що надавалося сакрального значення явищам природи й небесним тілам, освячення вогню та води було головним дійством у цей день. Люди вірили, що вода і свічки таким чином набувають цілющих властивостей й оберігають людей від різноманітних хвороб та невдач.
Згодом ці вірування перейшли й у християнство. Однак у християнстві свічка символізує правду та істину, що перемагає темряву.
Віряни у Стрітення згадують зустріч праведного старця Симеона з Ісусом у Єрусалимському храмі. Йому було звіщено, що він не помре допоки не побачить Христа. Про цей день Бог попередив його завчасно і чоловік протягом багатьох років смиренно очікував найважливішу зустріч у своєму житті.
Взявши Ісуса на руки, Симеон виголосив такі слова: "Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля!".
Стрітення 2023 – значення свята, що треба встигнути зробити до Стрітення / Фото Canva
Що треба встигнути зробити до Стрітення
- Перед святом варто прибрати свій дім та зробити всі важливі побутові речі, щоб на Стрітення забути про робочу метушню.
- Треба заздалегідь придбати свічку, яку у свято можна буде принести у храм та запалити. Така свічка нагадує Боже світло, яке освітлює шлях людині. Вона символізує теплоту молитов, сердечне покаяння та щире служіння Богу. Ще існує традиція освячувати свічки, бо колись у дохристиянський період люди вірили, що тоді вона буде наділена певною силою і зможе захистити домівку від усього злого.
- Варто перевірити чи є вдома борошно, щоб у свято спекти апетитні та круглі млинці. Також можна спекти жайворонків, а у середину заховати цікаві передбачення на рік.
- Можна заздалегідь подумати кого б ви хотіли запросити в гості, щоб провести це радісне свято разом.