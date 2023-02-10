Ще з давніх часів Стрітення чекали з нетерпінням, а його святкування відбувалося згідно з побутово-господарськими та церковними звичаями. Колись селяни не працювали у свято, а уважно стежили за погодою, бо вважалося, що "лютий до березня в гості приїжджає", щоб "на Стрітення зимі з весною зустрітися", пише 24 Канал.

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Стрітення – значення свята

Згідно з історичними даними Стрітення на території Русі почали відзначати у 5 столітті, а християнство на територію сучасної України прийшло у 10 столітті. Тож язичницькі та християнські звичаї переплелися воєдино.

В народному уявленні на Стрітення зима зустрічається з весною. У дохристиянський період люди навіть співали пісні-замовлення, де "закликали" хороший врожай та тепле літо. Через те, що надавалося сакрального значення явищам природи й небесним тілам, освячення вогню та води було головним дійством у цей день. Люди вірили, що вода і свічки таким чином набувають цілющих властивостей й оберігають людей від різноманітних хвороб та невдач.

Згодом ці вірування перейшли й у християнство. Однак у християнстві свічка символізує правду та істину, що перемагає темряву.

Віряни у Стрітення згадують зустріч праведного старця Симеона з Ісусом у Єрусалимському храмі. Йому було звіщено, що він не помре допоки не побачить Христа. Про цей день Бог попередив його завчасно і чоловік протягом багатьох років смиренно очікував найважливішу зустріч у своєму житті.

Взявши Ісуса на руки, Симеон виголосив такі слова: "Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля!".

Стрітення 2023 – значення свята, що треба встигнути зробити до Стрітення / Фото Canva

Що треба встигнути зробити до Стрітення