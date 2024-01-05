Святвечір напередодні Водохреща: що символізують страви, які повинні бути на столі

Сьогодні українці святкують Водохресний святвечір, який ще називають Голодною кутею. Люди накривають святковий стіл напередодні Водохреща. За новоюліанським календарем його відзначають 6 січня.

Господині готують лише пісні страви. За правилами, у цей день потрібно постити. Вживати їжу тваринного походження дозволяється після того, як священники освятять воду. Що символізують страви, які готують на другий Святвечір, знає 24 Канал.

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Страви на другий Святий вечір: що символізують

За традицією, на другий Святий вечір на столі мають стояти 7 страв. Звичайно, може бути більше або менше. Однак головне, щоб число було непарне.

Головною стравою Святвечора традиційно є кутя. Її готують з пшениці, маку, родзинок та меду. Ні в якому разі не можна додавати масло. Кутя є символом родичів, які вже померли. Страву повинні скуштувати всі члени сім'ї.

Як і напередодні Різдва, на другий Святий вечір готують пісний борщ. До нього додають буряковий квас, тому страва має насичений червоний колір. Борщ символізує кров дітей, яких цар Ірод наказав вбити у Вифлеємі.

Зазвичай господині запікають рибу. Її можна подавати без гарніру або додавати овочі. Страва символізує Господа, а три переплетені риби є символом Трійці.

На другий Святвечір традиційно готують кутю / Фото Depositphotos

Мабуть, на кожному столі, який накривають на Святвечір, є вареники. Їх готують з капусти або картоплі. Вареники символізують достаток. Навіть існує фразеологізм: "жити як вареник у маслі".

Традиційно на Святвечір люди п'ють узвар. Це такий напій з сушених фруктів. Узвар є символом народження нового життя. Також кажуть, що він допомагає очистити душу й тіло.

Голубці традиційно роблять з листя свіжої або кислої капусти, однак, у начинку не додають м'ясо. Страва вважається символом Святого Духа, який приносить людям любов Божу.

Грибну підливу люблять додавати до різних страв. Вона добре смакує з голубцями та варениками. Ніжки гриба символізують земну природу Ісуса Христа, а шапочка – божественну.