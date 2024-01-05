Сочельник накануне Крещения: что символизируют блюда, которые должны быть на столе

Сегодня украинцы празднуют Крещенский сочельник, который еще называют Голодной кутьей. Люди накрывают праздничный стол накануне Крещения. По новоюлианскому календарю его отмечают 6 января.

Хозяйки готовят только постные блюда. По правилам, в этот день нужно поститься. Употреблять пищу животного происхождения можно после того, как священники освятят воду. Что символизируют блюда, которые готовят на второй Сочельник, знает 24 Канал.

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Блюда на второй Святой вечер: что символизируют

По традиции на второй Святой вечер на столе должны стоять 7 блюд. Конечно, может быть больше или меньше. Однако главное, чтобы число было нечетным.

Главным блюдом Сочельника традиционно является кутья. Ее готовят из пшеницы, мака, изюма и меда. Ни в коем случае нельзя добавлять масло. Кутья является символом уже умерших родственников. Блюдо должны попробовать все члены семьи.

Как и в канун Рождества, на второй Святой вечер готовят постный борщ. К нему добавляют свекольный квас, поэтому блюдо имеет насыщенный красный цвет. Борщ символизирует кровь детей, которых царь Ирод приказал убить в Вифлееме.

Обычно хозяйки запекают рыбу. Ее можно подавать без гарнира или добавлять овощи. Блюдо символизирует Господа, а три переплетенных рыбы являются символом Троицы.

На второй Сочельник традиционно готовят кутью / Фото Depositphotos

Пожалуй, на каждом столе, который накрывают на Сочельник, есть вареники. Их готовят из капусты или картофеля. Вареники символизируют обилие. Даже существует фразеологизм: "жить как вареник в масле".

Традиционно на Сочельник люди пьют узвар. Это такой напиток из сушеных фруктов. Узвар является символом рождения новой жизни. Также говорят, что он помогает очистить душу и тело.

Голубцы традиционно делают из листьев свежей или кислой капусты, однако в начинку не добавляют мясо. Блюдо считается символом Святого Духа, который приносит людям любовь Божью.

Грибную подливу любят добавлять в разные блюда. Она хорошо подходит с голубцами и варениками. Ножки гриба символизируют земную природу Иисуса Христа, а шапочка – божественную.