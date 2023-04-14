Страсна п'ятниця: молитви на відпущення гріхів і картинки для цього дня

Страсна п'ятниця – найскорботніший день в році для всіх вірян. Ісуса розіп'яли, він віддав своє життя у страшних муках. У цей день всі християни згадують останні години життя сина Божого, його біль і страждання. Особливого значення набуває молитва.

У 2023 році Страсна п'ятниця припала на 14 квітня – за 3 дні до Воскресіння Христового. Увесь день віряни моляться, згадують страту Ісуса Христа, зняття його тіла з хреста та поховання. Для кожного особливого значення набуває молитва за спасення. 24 Канал підготував добірку молитов, які варто виголосити саме у Страсну п'ятницю.

До теми Сьогодні – Страсна п'ятниця: суворі заборони найскорботнішого дня в році

Молитви на Страсну п'ятницю

Ісусе, мені жаль, що муки й смуток, яких Ти зазнав на хресті, були необхідні для порятунку людства. Ти не хотів, щоб ми були рабами страху, тривоги чи гріха, тому Ти пожертвував Собою, щоб Любов перемогла. Це Любов, яка висіла на хресті та віддала все, щоб урятувати нас. "Звершилось" стало криком перемоги, бо Ти переміг усе, що тримало нас у полоні. Завдяки Твоїй жертві я назавжди маю можливість близькості з Тобою. Дякую! Покажи мені, як ділитися Твоєю любов’ю сьогодні й кожного дня. Використовуй мене, щоб досягти світу, для викуплення якого Ти помер. Амінь.

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Великий і Всемогутній Отець Небесний, почуй молитву раба Божого (ім'я) в цей святий день. Прошу Тебе, Господи, послати на землю Святого Духа, який зміг би об'єднати всіх людей. Допоможи нам усім, Всевишній, забути всі минулі неприємності, відкласти в сторону всі засудження і незалежно від релігійних переконань зрозуміти і пробачити один одного. Навчи нас, Господи, працювати разом на благо процвітаючого суспільства. Нехай не завадять нам у цьому національності і раси. Дозволь нам змогу перетворити наш світ в процвітаючий. Об'єднай, всемогутній Господь, що нас всіх в особливості християн. Зроби так, щоб стали ми єдині, як ті соратники Ісуса Христа, які зібралися разом з ним на Вечері Господньої. Прошу тільки про одне, щоб ми могли працювати старанно, щиро молитися, жити щасливо в любові та мирі. Амінь.

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Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.

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Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий (ім'я) з проханням про прощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної. Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму. Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.

Картинки для Страсної п'ятниці



Картинки про Страсну п'ятницю / Фото ТСН



Картинки зі Страсною п'ятницею / Фото ТСН



Картинки зі Страсною п'ятницею / Фото ТСН Картинки зі Страсною п'ятницею / Фото ТСН