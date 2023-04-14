Страсна п'ятниця: чому так називається цей день

Страсну п'ятницю називають одним з найбільш важливих днем перед світлим святом Великодня. 2023 року вона припадає на 14 квітня. Згідно з християнським віровченням, це день розп'яття Христа. Чому ж він так називається, пояснюємо далі.

Християни знають, що у Страсну п'ятницю піст особливо суворий – не можна їсти нічого, крім води і хліба, не можна шити, прибирати, рубати. Священнослужителі одягають найтемніший одяг і не проводять божественну літургію. Це найскорботніший день у церковному календарі, оскільки у п'ятницю перед Пасхою розіп'яли Ісуса Христа.

Читайте також Завтра – Страсна п'ятниця: суворі заборони найскорботнішого дня в році

Чому Страсна п'ятниця так називається

Свою назву Страсна п'ятниця отримала від фрази "Страсті Христові". Згідно з Євангелієм, саме в цей день Ісус був осуджений на страту, здійснив хресну путь на Голгофу, де був розіп'ятий. Своєю мученицькою смертю Ісус Христос приніс жертву, спокутуючи всі людські гріхи. У цей день закінчилося земне життя Спасителя.

Розп'яття на хресті вважалося найганебнішою стратою. Так страчували розбійників, убивць, бунтівників. Разом з Христом по обидва боки таким же способом стратили двох розбійників. Один з них насміхався над Ісусом, за що потрапив у пекло. Інший розкаявся у гріхах, і Христос особисто помилував його. Коли Ісуса розпинали, Він молився за Своїх мучителів, говорячи: "Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять".

Після фізичної смерті Ісуса, Його таємний і заможний учень Йосип Аримафейський просив Пилата дозвіл зняти тіло з хреста і поховати. Той купив плащаницю, прийшов на Голгофу разом зі ще одним учнем Никодимом, намастив тіло Спасителя дорогоцінною запашною маззю і поклав у печері, яку вирубав у скелі для свого поховання, і в якій ще ніхто не був покладений. До дверей гробу чоловіки привалили великий камінь і пішли.

Страсна п'ятниця / Фото Pixabay

Саме тому у Страсну п'ятницю не проводять божественну літургію, а читають дванадцять уривків з Євангелія, присвячених Страстям Христовим. О третій годині дня в центрі храму ставлять плащаницю, а під час вечірньої служби плащаницю обносять навколо нього. Це робиться на згадку про зняття з хреста тіла Христового і поховання Його. З храму додому можна принести 12 свічок і дати догоріти дотла. Кажуть, що це принесе благополуччя в будинок.