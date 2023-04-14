Страстная пятница: почему так называется этот день

Страстную пятницу называют одним из наиболее важных днем перед светлым праздником Пасхи. В 2023 году она приходится на 14 апреля. Согласно христианскому вероучению, это день распятия Христа. Почему он так называется, объясняем дальше.

Христиане знают, что в Страстную пятницу пост особенно суров – нельзя есть ничего, кроме воды и хлеба, нельзя шить, убирать, рубить. Священнослужители одевают самую темную одежду и не совершают божественную литургию. Это самый скорбный день в церковном календаре, поскольку в пятницу перед Пасхой распяли Иисуса Христа.

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Почему Страстная пятница так называется

Свое название Страстная пятница получила от фразы "Страсти Христовы". Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус был приговорен к смертной казни, совершил крестный путь на Голгофу, где был распят. Своей мученической смертью Иисус Христос принес жертву, искупив все человеческие грехи. В этот день закончилась земная жизнь Спасителя.

Распятие на кресте считалось самой позорной казнью. Так казнили разбойников, убийц, мятежников. Вместе с Христом с обеих сторон таким же способом казнили двух разбойников. Один из них насмехался над Иисусом, за что попал в ад. Другой раскаялся во грехах, и Христос лично помиловал его. Когда Иисуса распинали, Он молился о Своих мучителях, говоря: "Отче, прости им, потому что они не знают, что делают".

После физической смерти Иисуса, Его сокровенный и богатый ученик Иосиф Аримафейский просил Пилата разрешение снять тело с креста и похоронить. Тот купил плащаницу, пришел на Голгофу вместе с еще одним учеником Никодимом, смазал тело Спасителя драгоценной душистой мазью и положил в пещере, которую вырубил в скале для своего погребения, и в которой еще никто не был положен. К двери гроба мужчины привалили большой камень и ушли.

Страстная пятница / Фото Pixabay

Именно поэтому в Страстную пятницу не совершают божественную литургию, а читают двенадцать отрывков из Евангелия, посвященных Страстям Христовым. В три часа дня в центре храма ставят плащаницу, а во время вечерней службы плащаницу обносят вокруг него. Это делается в память о снятии с креста тела Христова и погребении Его. Из храма домой можно принести 12 свечей и дать догореть дотла. Говорят, это принесет благополучие в дом.