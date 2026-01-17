Їх майже не почуєш в Україні: 17 стародавніх прізвищ, які вважаються рідкісними

Кожне українське прізвище ховає за собою рід занять, зовнішність чи характер предків. Однак, якщо Шевченків та Мельників у нас сотні тисяч, то існують родові імена, які опинилися на межі зникнення.

Найсумніша статистика стосується прізвищ, що колись належали шляхетним родам або були поширені в минулому. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Які старовинні українські прізвища майже неможливо почути сьогодні?

Наприклад, прізвище Нимерович наразі зникло повністю, адже в Україні нині не фіксується жодного його носія. Водночас залишився лише один представник роду Острозьких на території нашої країни. Не краща ситуація і в Чорторийських, адже їх всього двоє, і обидва мешкають на Дніпропетровщині, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Серед рідкісних українських прізвищ також опинилися колоритні козацькі, які вражають своєю оригінальністю. Так, в Україні наразі лише 4 людини можуть похизуватися родовим іменем Сонечко.

До того ж унікальними є варіанти, як Афендик і Базіка – сумарно їх мають лише 8 осіб у Луганську, Львові та Дніпрі. Втім, дещо більше налічується представників прізвища Червоноокий, адже їх усього 16 людей.

Крім того, існують цікаві родові імена, які можна почути трохи частіше. Наприклад, Недайборщ мають 92 людини, а Товчигречка – 87 українців. Носіїв прізвищ Пиво та Непийпиво порівну – 79 осіб. А родове ім'я Ромашка має 91 українець.

Також досі в Україні живуть власники прізвищ Секретний (22 особи), Хоткевич (24 представники) чи відомого всім Бандера (22 людини). А от якщо зустрінете когось з родовим іменем Рільник, то вам пощастило, адже їх всього семеро в країні.

Старовинні українські прізвища, які рідко почуєш / Фото Freepik

Які найкрасивіші прізвища можна почути лише в Україні?