16 стародавніх чоловічих імен, які уособлюють силу і мужність

15 вересня 2023, 16:23
Читать новость на русском

Джерело:

NV

Мода на все українське збільшується з кожним днем. У тренді все: національний одяг, пісні, фільми, книги. Імена теж входять до цього списку.

Імена, які походять від слов'ян або набули серед них поширення, володіють особливим магнетизмом і привабливістю. Тому що саме в них закладена сила українського роду. Цікаво, які чоловічі імена уособлюють мужність наших предків.

Круто Як назвати сина у 2024 році: 5 імен, які будуть актуальними завжди

Стародавні чоловічі імена: перелік

Давні українські чоловічі імена є символом незламності та мужності наших пращурів. Вони є цілком актуальними й в наші часи. 

  • Аскольд – оригінальне ім'я, яке має значення "володіє списом". Усі ми пам'ятаємо легендарного Аскольда, який заснував Київське князівство.
  • Всеволод – ім'я з потужною енергетикою. Тобто, "той, що володіє всім".
  • Дем'ян – означає "названий на честь Дамії". Це була богиня родючості у грецькій міфології.
  • Данило – популярне ім'я в Україні, що вперше згадується в Біблії. Трактується як "Бог мені суддя";
  • Євстахій – ім'я, що бере початок з Греції. Значить "спокійний, міцний, здоровий";
  • Єремія – з єврейським корінням. Тлумачать як "вознесений Богом";
  • Любомир – ім'я, яке говорить саме за себе. Тобто, "любий світу";
  • Маркіян – латинське ім'я, що пояснюють так: "син Марка";
  • Мирослав складається з 2 частин: "мир" і "слава". Той, що славить або хоче миру.
  • Олександр – бере початок з Давньої Греції. Має потужне значення "захисник";
  • Олесь вважають зменшеною формою імені Олександр. Має те ж саме значення.
  • Орест виникло у Греції. Означає "той, хто стоїть на горі";
  • Радослав – ім'я, що з'явилося у слов'ян. Тобто, "той, що піклується про славу";
  • Ростислав – також питомо українське ім'я. Символізує "славу, котра зростає";
  • Святослав – дуже гарне ім'я зі світлою енергетикою. Трактують як "священна слава";
  • Тарас – досить поширене в Україні ім'я, що означає "бунтар".

Автор: Вікторія Козар