8 давніх українських імен для дівчат, від яких перехоплює подих

Повернення до всього свого, українського – це вже сучасна традиція, яка поширюється у різних сферах. Щодо популярності імен, також.

Тепер батьки, які чекають появу немовлят, обирають все частіше давні українські імена або ті, що успішно прижились на наших землях. Зібрали добірку імен для дівчаток, які дуже гарно звучать.

Круто 5 унікальних імен для хлопчиків, які ви почуєте вперше

Давньоукраїнські жіночі імена: перелік

Оріяна – незвичне ім'я, що походить з латинської мови. Означає "схід", "світанок".

Квітка – це ймення, яке символізує красу та цвітіння. Адже ми уявляємо в цей момент красиві рослини, які радують зовнішнім виглядом та ароматом.

Світозара дуже гарно звучить. Має слов'янське коріння: "світло та "сяяти". Відповідно, таке й значення – "випромінює світло", "просвітляє".

Лукерія – ім'я, що виникло у Греції, але успішно трансформувалось на українських землях. Це спрощена форма імені Глікерія, яке добре пам'ятають у католицькій та православній церкві.

Сіяна – також питомо українське ім'я. В його основі – слово "сяє", "сяйво". Тобто, означає "та, що сяє", "осяйна".

Калина – дуже красиве ім'я, яке одразу асоціюється з червоними ягодами. В українській культурі калина – це символ дому, батьків, рідної хати. Це скорочений варіант церковнослов'янського імені Калиникия. Воно потрапило до нас з грецької мови після прийняття християнства у Київській Русі.

Вірляна – популярне у давнину слов'янське ім'я. Воно виникло від слова "орел". По-іншому ще кажуть Вірлянка або Ляна.

Меланія – також часто вживали наші предки. Ім'я опинилось в Україні з Давньої Греції. Означає "темна", "чорна".