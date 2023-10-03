8 древних украинских имен для девушек, от которых перехватывает дыхание

Возвращение ко всему своему, украинскому – это уже современная традиция, которая распространяется в разных сферах. Что касается популярности имен, тоже.

Теперь родители, ожидающие появления младенцев, выбирают все чаще древние украинские имена или успешно прижившиеся на наших землях. Собрали подборку имен для девочек, которые очень хорошо звучат.

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Древние украинские женские имена: список

Ориана – необычное имя, происходящее из латинского языка. Означает "восток", "рассвет".

Цветок – это имя, символизирующее красоту и цветение. Мы представляем в этот момент красивые растения, которые радуют внешним видом и ароматом.

Светозара очень хорошо звучит. Имеет славянские корни: "свет" и "сиять". Соответственно, такое и значение – "излучает свет", "просветляет".

Лукерия – имя, возникшее в Греции, но успешно трансформировавшееся на украинских землях. Это упрощенная форма имени Гликерия, которую хорошо помнят в католической и православной церкви.

Сиана – также удельно украинское имя. В его основе – слово "сияет", "сияние". То есть, означает "сияющая".

Калина – очень красивое имя, которое сразу ассоциируется с красными ягодами. В украинской культуре калина – это символ дома, родителей. Это сокращенный вариант церковнославянского имени Калиникия. Оно попало к нам из греческого языка после принятия христианства в Киевской Руси.

Вирляна – популярное в древности славянское имя. Оно возникло от слова "орел". По-другому еще говорят Вирлянка или Ляна.

Мелания – также часто употребляли наши предки. Имя оказалось в Украине из Древней Греции. Значит "темная", "черная".