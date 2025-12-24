24 Канал підготував святкову добірку різдвяних колядок, які варто заспівати протягом зимових свят. Зберігайте собі тексти та подаруйте позитивні емоції усім навколо.

Дивіться також Їх люблять усі українці: 5 давніх колядок, які легко вивчити за вечір

Різдвяні колядки 2025

"Дзвонять дзвони"

Дзвонять дзвони

По усій землі,

До яскини поспішають

Пастушки малі.

До яскини поспішають,

І Дитятко всі вітають

Пастушки малі.

Зірка на нічному небі

Осяйна зійшла,

Довгожданную новину

Людям принесла.

Довгожданную новину

Про Святу Божу Дитину

Людям принесла.

Дзвонять дзвони:

Встаньте, встаньте,

В Вифлеєм спішіть,

Чисте серце, щиру віру

Богу принесіть.

Чисте серце, щиру віру

І любов свою в офіру

Богу принесіть.

Дзвонять дзвони,

Дзвонять дзвони:

Бог родивсь – не спіть!

Забувайте біль-тривогу,

В Вифлеєм ідіть!

Забувайте біль, тривогу,

Вирушайте у дорогу,

В Вифлеєм спішіть!

В Вифлеємі у стаєнці

Немовля не спить,

Рученята простягає,

Люд благословить.

Рученята простягає,

Ними землю обіймає,

Люд благословить.

"Що за радість"

Що за радість для нас всіх настала,

Яка досі у світі небувала.

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

Ангел вість сю пастирям голосить,

До Ісуса на поклін їх просить.

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

Вже й три царі прийшли аж зі сходу

І витають Творця всего роду.

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

Ірод того не може збагнути,

Всіх питає: чи се може бути?

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

Казав діти дволітні стинати,

Щоб враз з ними й Христу життя взяти.

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

Не пошкодить Христу злобне діло,

До Єгипту Він ся скриє ціло.

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

Прийде скоро Іроду заглада,

А нам в Бозі втіха і відрада.

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

Дай нам, Спасе, вік прожити,

Щирим серцем все Тебе хвалити.

Свят Бог народився,

Людям об'явився,

На землі.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

"Землю Юдейську"

Землю Юдейську нічка вкрила,

Сном Благодаті світ спочива,

Лиш убогі пастухи, пастухи,

Стада свого стерегли, стерегли.

Їм то Ангел ся являє

І таку вість возвіщає:

Спас прийшов, Спас прийшов!

Він з Діви народився

І в яслах положився

Там в місті Вифлеєм,

Там в місті Вифлеєм.

В шопі знаходять Боже Дитя,

Бідне, покірне, мовби ягня.

І в Нім Бога пізнають, пізнають,

Божу честь Му віддають, віддають:

"О Владико, Христе Боже,

Ми приносим, що хто може,

В дар Тобі, в дар Тобі!.

Зволь дари сі приняти,

Ми ж мем Тя прославляти

Тут і там, в небесах".

"Темненькая нічка"

Темненькая нічка тьмою світ закрила,

Темненькая нічка тьмою світ закрила, тьмою світ закрила.

А Пречиста Діва по світу ходила,

Прийшла до багача, прийшла до багача на ніч ся просила:

– Пане господарю, переночуй мене,

Бо темная нічка, бо темная нічка находить на мене.

А той пан господар не хтів ночувати,

Сказав своїм слугам, сказав своїм слугам собаками гнати.

А тії собаки як ся налякали –

Перед Матір Божов, перед Матір Божов на колінця впали.

А Пречиста Діва по світу ходила.

Прийшла до бідного, прийшла до бідного на ніч ся просила.

– Пустив би Тя, пустив переночувати,

Але ж я не маю, але ж я не маю вечероньки дати.

– Не треба, не треба вечероньки твої,

Тільки пусти ж мене, тільки пусти ж мене до стаєньки свої.

– Вставай, жінко, вставай, доки будеш спала?

Щось наша стаєнька, щось наша стаєнька світлом засіяла.

То не сонце сходить, не місяць заходить,

То Пречиста Діва, то Пречиста Діва свого Сина родить.

Старий рік минає, новий наступає.

Старий рік минає, новий наступає – Христос ся раждає!

"Нічка та радісна"

Нічка та радісна

Зорями світила,

У Вифлеємі

Пречиста Діва Сина народила

В яслах на сіні

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

У сяйві великому пастухам у полі

Ангел з'явився.

Він сповістив, що в вертепі убогім

Спас народився!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

Сповнені радістю до хліва побігли,

До ясел впали,

Славу Святому Новородженому

Богу віддали!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

Ми також серцем до ясел припадімо,

Христа вітаймо!

Йому Одному, Божому Святому,

Славу віддаймо!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські пісні" та "Українські традиції".​​