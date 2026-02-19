Детальніше про справжнє прізвище Олени Кравець – розповіло генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Олени Кравець?

Як з'ясувалося, справжнє прізвище Олени Кравець – Маляшенко.

Майбутня зірка народилася 1 січня 1977 року у місті Кривий Ріг як Олена Юріївна Маляшенко. Під цим прізвищем вона грала у студентських командах КВК, де й познайомилася зі своїми майбутніми колегами.

Своє відоме родове ім'я акторка отримала понад 20 років тому, коли вийшла заміж за колегу та майбутнього продюсера студії "Квартал 95" Сергія Кравця. Романтичні стосунки пари зародилися ще у студентські роки, а згодом вони створили міцну родину, в якій нині виховують трьох дітей.

Що цікаво, відоме прізвисько Олени, яким її часто називають найближчі друзі, виникло завдяки дівочому прізвищу. Колишній колега по сцені, а нині Президент України, Володимир Зеленський ще з часів спільної юності ласкаво називає її "Малею" – скорочено від Маляшенко. Про це акторка згадувала в інтерв'ю для ТСН.

